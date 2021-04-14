Более 2,2 тыс. новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

В Алматы подтверждено 612 новых случаев, в столице – 465, в Алматинской области – 226, в Карагандинской области – 197, в Западно-Казахстанской области – 115, в Актюбинской области – 100, в Акмолинской области – 98, в Атырауской области – 93, в Шымкенте.- 74, в Павлодарской области – 41, в Жамбылской области – 36, в Северо-Казахстанской области – 33, в Кызылординской области – 32, в Мангистауской области – 31, в Костанайской области – 29, в Восточно-Казахстанской области – 25 и в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 276 054 случая заражения. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией, чей ПЦР-тест показал отрицательный результат, но остальные симптомы указывают на наличие вируса. Статистику таких случаев Казахстан ведет с 1 августа и за это время зарегистрировал свыше 51,5 тыс. таких случаев.