Официально зарегистрированное число смертей от коронавируса в Казахстане превысило 4 тысячи

На 12 апреля в Казахстане зарегистрировано 130 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 5 случаев с летальным исходом, выздоровел 101 человек, сообщает Минздрав.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 539 случаев пневмонии, с летальным исходом – 736случаев, всего выздоровели 50 304 человека.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 26 человек, а всего за время пандемии – 3 286.

На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 821 человек (34 322 КВИ+ и 499 КВИ-), из них в стационарах – 12 482, на амбулаторном уровне – 23 339. В тяжелом состоянии находятся 579пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 117.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 327 593, а смертей – 4 022.