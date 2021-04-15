В столице зафиксирован рекордный для города суточный прирост заболевших коронавирусом

При этом столица догнала Алматы по уровню прироста и показала рекордное для себя значение. В Алматы подтверждено 657 новых случаев, а в столице – 650.

В Алматинской области подтверждено тестами 220 новых случаев, в Карагандинской области – 202, в Западно-Казахстанской области – 117, в Атырауской области – 113, в Шымкенте - 111, в Актюбинской области – 109, в Восточно-Казахстанской области – 95, в Акмолинской области – 85, в Кызылординской области – 65, в Мангистауской области – 52, в Павлодарской области – 45, в Жамбылской области – 38, в Костанайской и Туркестанской областях – по 22, в Северо-Казахстанской области – 26.

Всего в стране подтверждено 278 695 случаев заражения. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией, чей ПЦР-тест показал отрицательный результат, но остальные симптомы указывают на наличие вируса. Статистику таких случаев Казахстан ведет с 1 августа и за это время зарегистрировал свыше 51,5 тыс. таких случаев.