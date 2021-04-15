За сутки зарегистрировано 85 новых случаев коронавирусной пневмонии
  • 409
Еще 25 человек в Казахстане скончались от коронавируса и пневмонии
Фото пресс-службы акимата Алматы

На 13 апреля в Казахстане зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 5 случаев с летальным исходом, выздоровело 84 человека, сообщает Минздрав.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 624 случая пневмонии, с летальным исходом – 741 случая, всего выздоровели 50 388 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 20 человек, а всего за время пандемии – 3 306.

На 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 436 человек (35 941 КВИ+ и 495 КВИ-), из них в стационарах – 12 451, на амбулаторном уровне – 23 985. В тяжелом состоянии находится 591 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента, на аппаратах ИВЛ – 127.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 330 319, а смертей – 4 047.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстан установил очередной рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом
Новости
Алматы получил еще два транша вакцины от коронавируса
Новости
Жамбылская область перешла в «желтую зону» по темпам распространения коронавируса
Новости
В Карагандинской области с 12 апреля ужесточают карантин
Новости
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане снизился
Новости
Высокую занятость инфекционных коек в Алматы и столице констатируют в Минздраве