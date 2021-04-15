​Риски подтопления населенных пунктов минимизированы – глава МЧС Казахстана

Подготовительная работа к паводкам, по словам министра по ЧС Юрия Ильина, позволила минимизировать риски для населенных пунктов, сообщил он в четверг во время брифинга в Службе центральных коммуникаций. C начала паводкового периода в Казахстане подтопило 46 жилых домов, работы по их восстановлению уже проведены.

«С февраля были проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, в том числе заседание правительства по данному вопросу, где были поручены конкретные мероприятия по подготовительным работам к предстоящему паводковому периоду. Проведение заблаговременной работы в принципе позволяет говорить, что на сегодняшний день риски подтопления населенных пунктов, которые у нас существовали, минимизированы», - сказал Ильин.

В рамках дорожной карты, реализуемой правительством, в ближайшие три года с 217 населенных пунктов будет «полностью снята угроза рисков подтоплений». В целом же, с начала текущего паводкового периода, который в конце марта начался с Восточно-Казахстанской области, было подтоплено 46 жилых домостроений: пять − в Акмолинской области, одно − в Восточно-Казахстанской области, 39 – в Костанайской области и одно − в столице.

«На данное время все работы проведены, вода откачена и население возвращается в свои дома проживания», - заверил глава МЧС.

Также произошло 67 переливов через дороги областного и районного значения. Сейчас наблюдается размытие одного участка автодороги республиканского значения «Макинск-Аксу-Торгай». Как пояснил Ильин, с талыми водами не справилась дренажная система. Остальные переливы никакой угрозы жизни и здоровью населения не представляют.