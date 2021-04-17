Еще 37 человек в Казахстане скончались от коронавируса и пневмонии

На 15 апреля в Казахстане зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной пневмонией, 6 случаев с летальным исходом, выздоровело 72 человека, сообщает Минздрав.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 763 случая пневмонии, с летальным исходом – 748 случая, всего выздоровели 50 550 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 31 человек, а всего за время пандемии – 3 364.

На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 757 человек (36 292 КВИ+ и 465 КВИ-), из них в стационарах − 12 933 пациента, на амбулаторном уровне – 23 824. В тяжелом состоянии находится 641 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 159 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 107.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 335 936, а смертей – 4 112.