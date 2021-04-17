В Караганде задержали 10 подозреваемых в организации транснациональной ОПГ

10 человек подозреваются в создании транснациональной организованной преступной группы в Караганде. Областной департамент полиции считает их причастными к созданию пяти нарколабороторий, действующих на территории пяти областей Казахстана, сообщает КазТАГ.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что организаторы данных лабораторий находясь за пределами Республики Казахстан, создали транснациональную организованную группу, занимающуюся изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ на территории Республики Казахстан, Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. А также, занимались руководством и координацией ее структурного подразделения действующей на территории Республики Казахстан через мессенджеры «Телеграмм» и «Сигнал», − пояснил начальник областного департамента полиции Ерлан Файзуллин.
Отмечается, что руководители транснационального ОПГ организовывали канал поставок психотропного вещества из-за рубежа в Казахстан. Его транспортировали в жидком виде через логистические фирмы под видом автомобильных масел, запчастей и алкогольных напитков, а также внутри бытовых предметов, масляных радиаторов и огнетушителей.
«Общее количество изъятых в сухом и жидком виде синтетических наркотиков у участников транснациональной организованной группы составило более 70 кг готового вещества и более 3,5 тонн прекурсоров», − говорится в сообщении пресс-службы.
По факту организации и руководства транснациональной организованной группы начато досудебное расследование по ч. 1 и 2 ст. 264 (создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества) уголовного кодекса Казахстана.