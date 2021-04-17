В Караганде задержали 10 подозреваемых в организации транснациональной ОПГ

10 человек подозреваются в создании транснациональной организованной преступной группы в Караганде. Областной департамент полиции считает их причастными к созданию пяти нарколабороторий, действующих на территории пяти областей Казахстана, сообщает КазТАГ .

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что организаторы данных лабораторий находясь за пределами Республики Казахстан, создали транснациональную организованную группу, занимающуюся изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ на территории Республики Казахстан, Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. А также, занимались руководством и координацией ее структурного подразделения действующей на территории Республики Казахстан через мессенджеры «Телеграмм» и «Сигнал», − пояснил начальник областного департамента полиции Ерлан Файзуллин.

Отмечается, что руководители транснационального ОПГ организовывали канал поставок психотропного вещества из-за рубежа в Казахстан. Его транспортировали в жидком виде через логистические фирмы под видом автомобильных масел, запчастей и алкогольных напитков, а также внутри бытовых предметов, масляных радиаторов и огнетушителей.

«Общее количество изъятых в сухом и жидком виде синтетических наркотиков у участников транснациональной организованной группы составило более 70 кг готового вещества и более 3,5 тонн прекурсоров», − говорится в сообщении пресс-службы.

По факту организации и руководства транснациональной организованной группы начато досудебное расследование по ч. 1 и 2 ст. 264 (создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества) уголовного кодекса Казахстана.