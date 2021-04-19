Число заболевших коронавирусом быстро растет на западе и юге Казахстана

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 719 новых случаевзаражения коронавирусной инфекцией. В западных и южных регионах отмечается резкий рост заражений, но лидерами по-прежнему остаются Алматы и столица.

В Алматы подтверждено 665 новых случаев, в столице – 436, Алматинской области – 251, в Карагандинской области – 220, в Актюбинской области – 206, в Западно-Казахстанской области – 205, в Шымкенте - 114, в Атырауской области – 110, в Акмолинской области – 98, в Восточно-Казахстанской области – 85, в Мангистауской области – 80, в Туркестанской области – 53, в Павлодарской области – 50, в Жамбылской области – 46, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях – по 35 и в Костанайской области - 30.

Всего в стране подтверждено 289 720 случай заражения. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией, чей ПЦР-тест показал отрицательный результат, но остальные симптомы указывают на наличие вируса. Статистику таких случаев Казахстан ведет с 1 августа и за это время зарегистрировал свыше 51,8 тыс. таких случаев.