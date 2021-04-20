Использовать цифровое удостоверение личности при нотариальных сделках казахстанцы смогут со следующей недели

Министерство юстиции Казахстана завершает работу по интеграции баз данных между информационными системами и порталом eGov, чтобы граждане могли использовать цифровое удостоверение личности для совершения нотариальных сделок. Об этом во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев.

«Для удобства населения введены нотариальные действия по удостоверению, равнозначности электронного документа бумажному и наоборот, что позволит гражданам избежать ненужных поездок, пересылок почтой и через курьеров. … Интеграция информационных систем Е-нотариат и eGov mobile завершится в течение этой недели, и со следующей недели граждане могут использовать свои электронные удостоверения личности при совершении тех или иных нотариальных действий», - сообщил Амиргалиев.

Кроме того, с 1 июля в Казахстане будет введена экстерриториальность при оформлении сделок с недвижимостью. Если ранее сделки с недвижимостью удостоверялись у нотариуса по месту ее нахождения, то теперь стороны могут обратиться к любому нотариусу вне зависимости от ее расположенности. А каждому нотариальному действию будет присваиваться QR-код, который является уникальным и позволит обеспечить защиту документа от фальсификации. Такие нормы, напомнил вице-министр, заложены в новом законе «О нотариате», который уже вступил в силу.