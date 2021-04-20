Завершается работа по интеграции баз данных
Использовать цифровое удостоверение личности при нотариальных сделках казахстанцы смогут со следующей недели

Тамара Вааль, Vласть

Министерство юстиции Казахстана завершает работу по интеграции баз данных между информационными системами и порталом eGov, чтобы граждане могли использовать цифровое удостоверение личности для совершения нотариальных сделок. Об этом во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев.

«Для удобства населения введены нотариальные действия по удостоверению, равнозначности электронного документа бумажному и наоборот, что позволит гражданам избежать ненужных поездок, пересылок почтой и через курьеров. … Интеграция информационных систем Е-нотариат и eGov mobile завершится в течение этой недели, и со следующей недели граждане могут использовать свои электронные удостоверения личности при совершении тех или иных нотариальных действий», - сообщил Амиргалиев.

Кроме того, с 1 июля в Казахстане будет введена экстерриториальность при оформлении сделок с недвижимостью. Если ранее сделки с недвижимостью удостоверялись у нотариуса по месту ее нахождения, то теперь стороны могут обратиться к любому нотариусу вне зависимости от ее расположенности. А каждому нотариальному действию будет присваиваться QR-код, который является уникальным и позволит обеспечить защиту документа от фальсификации. Такие нормы, напомнил вице-министр, заложены в новом законе «О нотариате», который уже вступил в силу.

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