8 нарколабораторий ликвидировано в Казахстане с начала года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, который отчитался о криминогенной ситуации в стране и о результатах работы органов внутренних дел за первый квартал текущего года, сообщает Акорда.

По словам Тургумбаева, за этот период уровень преступности по стране снизился на 13%, при этом количество грабежей, краж и хулиганств уменьшилось на 37%. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

Вместе с тем в первом квартале 2021 года полицейскими выявлено 860 преступлений, ликвидировано 8 лабораторий по производству синтетических накротиков, изъято более 1 тонны наркотических веществ.

Также министр сообщил об исполнении поручений главы государства по обеспечению принципа «полиция шаговой доступности» и реформированию службы участковых инспекторов, о доведении до положенных норм штатной численности подразделений по защите женщин и детей от насилия и о поэтапном введении специализации женщин-следователей по расследованию уголовных дел о насильственных преступлениях в отношении женщин и детей.

По итогам встречи Токаев поручил у Тургумбаеву активизировать работу по цифровизации органов внутренних дел, профилактике аварийности на дорогах и указал на необходимость принятия мер по совершенствованию работы с личным составом и информационной политики ведомства.