135 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

На 19 апреля в Казахстане зарегистрировано 135 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 3 случая с летальным исходом, выздоровели 66 человек, сообщает Минздрав.

Всего в стране зарегистрировано 52 025 случаев пневмонии за период с 1 августа 2020 года по 19 апреля 2021 года, скончались 757 человек, выздоровели – 50 839.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 23 человека, а всего за время пандемии – 3 459.

На 21 апреля лечение от КВИ продолжают получать 39 318 человек (38 889 КВИ+ и 429 КВИ-), из них в стационарах – 13 756, на амбулаторном уровне – 25 572. В тяжелом состоянии находится 671 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 101 пациент.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 346 971.