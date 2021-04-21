В Казахстане создадут специальные условия для обучения детей с особыми потребностями

Подушевое финансирование и равный доступ к образованию получат дети с ограниченными возможностями в Казахстане. Такие нормы предусматривает проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования», который в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис.

«Законопроектом предусмотрены государственные гарантии для детей с особыми образовательными потребностями за счет создания специальных условий для обучения на всех уровнях образования, регламентированы специальные условия психолого-педагогического сопровождения детей, нуждающихся в особом образовании в учебном процессе», - рассказала депутат Жанат Омарбекова.

Кроме того, документом внедряется оценка образовательных потребностей, для чего будут разработаны соответствующие правила, определяющие критерии оценки, методику определения потребностей, а также методические рекомендации педагогам по работе с «особыми» детьми. Еще ряд норм обеспечивают вариативность, гибкость учебных планов, программ, а также систему оценки достижений обучающегося, в зависимости от особенностей его развития. Вместе с тем расширена компетенция акиматов в обеспечении специальных условий в организациях образования, в том числе за счет размещения государственного образовательного заказа на специальное психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.

«Внедрение подушевого финансирования обеспечивает единый подход к финансированию организации образования, независимо от вида и формы ее деятельности. Реализация госзаказа позволит привлечь частный сектор, улучшить показатели охвата детей, а также снизить нагрузку на бюджет», - считает депутат.

Как напомнила Омарбекова, на сегодняшний день в Казахстане более 162 тыс. детей с особыми образовательными потребностями, а это 2,7% от общего числа детей, требуют особого подхода к образовательному процессу.