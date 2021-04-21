На западе и юго-востоке страны местами пройдут осадки в виде дождя и снега
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На большей части Казахстана в ближайшие три дня будет без осадков
Фото Жанары Каримовой

На большей части Казахстана 22-24 апреля будет преимущественно без осадков, сообщает «Казгидромет», лишь на западе и юго-востоке страны местами ожидаются дождь и снег.

«В ближайшие дни антициклон сохраняет свое влияние на большую часть страны, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. В то же время высотный гребень будет смещаться через территорию республики с запада на восток, вызывая повышение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.

Лишь на западе и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: местами продут осадки в виде дождя и снега, временами с грозами, возможен град.

В отдельных регионах республики также ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей.

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