Экс-главе «СК-Фармация» отказали в изменении меры пресечения

«Шарип подозревается в совершении тяжкого преступления, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет. При избрании меры пресечения учтены требования статей 136 и 147 Уголовно-процессуального кодекса. Предельные сроки содержания под стражей не истекли, в связи с чем на данном этапе оснований для изменения меры пресечения нет», - заявил в среду в ходе предварительных слушаний Дуйсембинов.

Адвокат подсудимого Бейбатыр Бауыржан назвал содержание под стражей Шарипа необоснованным и попросил отменить либо заменить на более мягкую мер пресечения. Сам экс-глава «СК-Фармации» также поддержал данное ходатайство.

«Я во всех следственных мероприятиях участвовал, не пытался скрыться, потому что уверен в своей невиновности. Поэтому прошу поддержать ходатайство и освободить меня из-под стражи», - сказал он.

Напомним, Берик Шарип подал в отставку в июле 2020 года после критики президента на фоне дефицита лекарств, который наблюдался в стране. 14 августа в Антикоррупционной службе сообщили, что он задержан и водворен в изолятор временного содержания столичного департамента полиции «по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшие тяжкие последствия». В тот же день суд санкционировал арест Шарипа.

38-летний Шарип был председателем правления «СК-Фармация» три месяца, до этого работал зампредом компании.