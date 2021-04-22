В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 800 тысяч человек

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 796,4 тыс. человек – 4,2% населения страны, оба компонента вакцины получили 129,8 тыс. человек – 0,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 30 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Карагандинской области – 7,8 тыс., Алматы – 5,9 тыс., столице – 4,7 тыс., Алматинской области - 4,4 тыс.

Алматы лидирует по числу и доле вакцинированных: в городе первую дозу получили 156,1 тыс. человек (7,9% населения).

Далее следуют Алматинская область – 107,9 тыс. (5,1%), столица – 73 тыс. (6,1%), Шымкент – 72,9 тыс. (6,8%), Карагандинская область – 69,3 тыс. (5,1%), Туркестанская область – 43,3 тыс. (2,1%), Восточно-Казахстанская область – 41,9 тыс. (3,1%), Жамбылская область – 31,4 тыс. (2,7%), Актюбинская область – 30,1 тыс. (3,5%), Павлодарская область – 26 тыс. (3,3%), Западно-Казахстанская область – 24 тыс. (3,5%), Костанайская область – 23,9 тыс. (2,8%), Акмолинская область – 23,6 тыс. человек (3,3%), Северо-Казахстанская область - 21 тыс. (3,8%), Кызылординская область – 21 тыс. (2,6%).

Меньше всего вакцинированных в Мангистауской области – 16,1 тыс. (2,2%) и Атырауской области – 14,9 тыс. (2,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам, но в Алматы, где горожане прививались активнее всего, вакцинацию ограничили на несколько дней из-за нехватки вакцины.

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