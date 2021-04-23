Алматинцам запретили передвижение по Арбату

Санврач города запретил передвижение пешеходов на проспекте Жибек Жолы от проспекта Абылай хана до проспекта Назарбаева. Объекты общепита и мелкорозничная торговля в парках, скверах, пешеходных зонах, аллеях, бульварах и других местах отдыха не будут работать по субботам и воскресеньям, за исключением летних площадок, услуг на вынос, доставку и кроме объектов общественного питания, которые являются участниками проекта «ASHYQ» с режимом работы 07:00 до 22:00. В будние дни объекты общепита на этих территориях будут работать 07:00 до 22:00 при заполняемости не более 50 % и не более 30 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках. Такой же режим работы установлен в будни для объектов мелкорозничной торговли.

Для объектов общественного питания, в т.ч. размещенных в ТРЦ, ТД, сохранен тот же режим работы: запрет на работу по субботам и воскресеньям, за исключением летних площадок, услуг на вынос и доставку, в будние дни – с 7:00 до 22:00. Но участники проекта «ASHYQ» смогут работать с 07:00 до 24:00 при заполняемости не более 50% и не более 50 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках. Объекты общественного питания при организациях в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.), включая летние площадки, если являются участниками проекта «ASHYQ», смогут работать также с 07:00 до 24:00. В целом для них сохранены прежние ограничения: запрет на работу по выходным, в будни – с 07:00 до 22:00.

ТРЦ и торговые дома будут работать в выходные с 08.00 до 21.00 только те, где размещены прививочные пункты. В будние дни время работы сокращено: с 10:00 до 21:00 (ранее они могли работать до 22:00).

Вместе с тем разрешена работа библиотек, религиозных объектов, но индивидуальные и коллективные богослужения (пятничные намазы, воскресные службы) – только на открытом воздухе, при заполняемости не более 50% и длительности не более 60 минут, со строгим соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра и масочного режима, с установлением разметок.

В проект «ASHYQ» включены межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки и бильярдные клубы. В целом для перевозок и бильярдных сохраняется запрет, но возобновить деятельность смогут только участники проекта.

Разрешено посещение природного парка «Медеу» при соблюдении масочного режима и социальной дистанции, а на «Шымбулаке» разрешенное количество посетителей увеличили с 500 до 750 человек. Объекты общественного питания на «Шымбулаке» и в зоне отдыха «Медеу» не будут работать в выходные, за исключением летних площадок, услуг на вынос и доставку. В будние дни установлено ограничение по времени: с 07:00 до 22:00 при заполняемости не более 50% и не более 30 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках. Участники проекта «ASHYQ» смогут работать до 24:00 при заполняемости не более 50% и не более 50 посадочных мест в зале и 50 мест на летних площадках.

Под запретом остается работа театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний, за исключением участников проекта «ASHYQ».