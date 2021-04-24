В столице расширили перечень объектов, которые могут участвовать в проекте «Ashyq»

Так, в список включены йога-центры, кинотеатры, театры и филармонии, объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов, концертные залы и межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки.

Объекты общественного питания, независимо от места расположения, могут работать при заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест внутри помещения, в будние дни с 07:00 до 22:00, по выходным устанавливается запрет на их деятельность, на открытом воздухе (летние залы) – не более 30 посадочных мест, в будние и выходные дни – с 07:00 до 24:00, доставка и вынос еды в штатном режиме. Исключение составляют объекты, участвующие в проекте «Ashyq», для которых действуют критерии как для «желтой зоны». При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (коллективных ифтар (ауызашар), банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий.

Для крытых продовольственных рынков установлен штатный режим работы, для непродовольственных рынков – в будние дни с 10:00 до 20:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни. Для обьектов, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19, устанавливается режим работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00.

Магазины, минимаркеты по реализации продовольственных товаров, независимо от места расположения, будут работать в штатном режиме.

Фитнес-центры, фитнес-клубы, йога-центры, спортивно-оздоровительные объекты с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., которые являются участниками проекта «Ashyq», смогут набирать группы для занятий не более 5 человек.

Посещение компьютерных клубов, PlayStation клубов, которые участвуют в проекте «Ashyq», разрешено лицам, достигшим 16 лет и старше. Ранее было от 18 лет и старше.

Разрешается работа кинотеатров, театров, концертных залов исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилотном проекте «Ashyq», при заполняемости не более 20% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами. Работать они будут с 10:00 до 24:00 в будние и выходные дни, без проведения акций.