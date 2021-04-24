Сотни человек вышли на митинг Демпартии в Алматы

В Алматы на площади у Академии наук на митинг, организованный незарегистрированной Демократической партией, собрались не менее 400 человек, передают корреспонденты Vласти. Они выступают против строительства совместных с Китаем заводов в Казахстане и предлагают развивать совместные производства с Кореей, Японией и странами Европы.

Прокурор пытался уговорить лидера Демпартии Жанболата Мамая призвать своих сторонников разойтись, но он отказался это сделать.

Напомним, что власти Алматы не согласовали митинг, а департамент санитарно-эпидемиологического контроля требовал, чтобы организаторы отказались от его проведения, так как все массовые мероприятия в городе запрещены из-за сложной эпидситуации.

В районе Академии наук и в нескольких кварталах от места митинга не работает мобильный интернет.

Митингующие требуют пересмотреть законопроект о передаче земли в долгосрочную аренду иностранцам, а также состав земельной комиссии. Их возмущает то, что 120 тыс. га может перейти в управление Китаю. Китайская сторона обещает масштабную посадку лесов, но протестующие убеждены, что это должны делать казахстанские власти. Протестующие говорят, что готовы стоять до вечера, и что еще неоднократно будут выходить на митинги.