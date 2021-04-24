Корабль Crew Dragon 2 компании SpaceX успешно состыковался с МКС

Crew Dragon 2 доставил на МКС астронавтов NASA Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ и астронавта Европейского космического агентства Тома Песке.

Астронавты будут работать на МКС около шести месяцев и вернутся на Землю в начале ноября. Предполагается, что домой их доставит капсула корабля, которая должна будет совершить мягкое приводнение на парашютах в Атлантическом океане.

Запуск космического корабля Crew Dragon, сделанного компанией Илона Маска Space X, произвели накануне с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это уже вторая миссия по контракту SpaceX и NASA.