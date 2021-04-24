Стрелок из ЖК «Бухар Жырау» в Алматы спрыгнул с 17 этажа

Стрелок из ЖК «Бухар Жырау Тауэрс» в Алматы спрыгнул с 17 этажа. Вокруг места его падения выставлено оцепление. В окне квартиры стрелка видно сильное задымление, сообщает корреспондент Vласти.

«Оцепление выставили. Людей не подпускают. У места падения собрались врачи скорой помощи и около 10 людей в спецформе. Они рассматривают место приземления», − рассказал репортер Vласти с места происшествия.

Один из жильцов ЖК сообщил Vласти, что в квартире стрелка произошел пожар. К нынешнему моменту огонь устранен, большинству жителей дома разрешили вернуться в квартиры.

Журналистов нескольких изданий пустили к месту падения подозреваемого. Журналистов Vласти и ещё нескольких изданий − нет. В 22:10 сотрудники полиции начали брифинг.

Ранее агентство Sputnik Казахстан сообщало, что в результате стрельбы был ранен полицейский. Однако замначальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов заявил на брифинге, что силовики, участвовавшие в штурме квартиры подозреваемого, не пострадали: «За весь период переговорного процесса подозреваемый выстрелил в сторону лестничной площадки около 30 раз, при этом сотрудники полиции не пострадали».

В своем пресс-релизе, распространенном в 22:24 вечера, управление общественного здравоохранения Алматы сообщило: «В связи с происшествием пострадал 1 сотрудник внутренней охраны ЖК, 2 сотрудника спецназа. Всем оказана медицинская помощь. Подозреваемый в преступлении выбросился с 17 этажа, летальный исход. На месте происшествия дежурили 4 бригады скорой помощи. Пострадавшие доставлены в медорганизации УОЗ. О состоянии будет сообщено дополнительно». Спустя некоторое время управление отредактировало своё сообщение, удалив из него информацию о пострадавших спецназовцах. Пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек также опровергла данные о раненых сотрудниках полиции.

В субботу жилец комплекса «Бухар Жырау Тауэрс» нанес огнестрельное ранение охраннику, после чего забаррикадировался в своей квартире, которая находится в 3 блоке на 16 этаже. Из окна мужчина вывесил два плаката с бессвязными посланиями. Противостояние с ним продолжалось более 8 часов. В голосовом сообщении в чате жильцов мужчина угрожал взорвать здание. Район жилого комплекса был оцеплен. Мужчина не выдвигал никаких требований. Полиция на протяжении 6 часов пыталась призвать его к диалогу, но он отказывался. Время от времени во дворе жилого комплекса раздавались хлопки, вероятно, выстрелы.

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UPD. После проверки фактов в нескольких источниках в заголовке и лиде исправлен номер этажа