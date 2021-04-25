В Казахстане вновь более 2,8 тыс. заболевших за сутки
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Прирост новых случаев коронавируса не изменился
Фото Данияра Мусирова

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 830 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.

В Алматы – 682 случая, в столице – 498, в Алматинской области –246, в Карагандинской области – 235, в Западно-Казахстанской области – 171, в Актюбинской области – 165, в Акмолинской области – 148, в Атырауской области –116, в Шымкенте – 114, в Восточно-Казахстанской области – 99, в Жамбылской области – 71, в Кызылординской и Павлодарской областях – по 57, в Мангистауской области – 55, в Туркестанской области – 45, в Северо-Казах танской области – 43, в Костанайской области – 28.

Всего в стране подтверждено 306 400 случаев заражения. Эта цифра не включает данные о заболевших коронавирусной пневмонией, когда ковид не определяется тестами, но имеются другие признаки заболевания. Такие случаи регистрируются с 1 августа прошлого года. С этого момента их более 52 тысяч.

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