Прирост новых случаев коронавируса не изменился

В Алматы – 682 случая, в столице – 498, в Алматинской области –246, в Карагандинской области – 235, в Западно-Казахстанской области – 171, в Актюбинской области – 165, в Акмолинской области – 148, в Атырауской области –116, в Шымкенте – 114, в Восточно-Казахстанской области – 99, в Жамбылской области – 71, в Кызылординской и Павлодарской областях – по 57, в Мангистауской области – 55, в Туркестанской области – 45, в Северо-Казах танской области – 43, в Костанайской области – 28.

Всего в стране подтверждено 306 400 случаев заражения. Эта цифра не включает данные о заболевших коронавирусной пневмонией, когда ковид не определяется тестами, но имеются другие признаки заболевания. Такие случаи регистрируются с 1 августа прошлого года. С этого момента их более 52 тысяч.