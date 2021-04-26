24 человека скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

На 24 апреля в Казахстане зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 4 случая с летальным исходом, выздоровели 80 человек, сообщает Минздрав.

За период с 1 августа 2020 года в стране зарегистрировано 52 459 случаев пневмонии, скончались 775 человек, выздоровели – 51 235.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 20 человек, а всего за время пандемии – 3 570.

На 26 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 549 человек (42 100 КВИ+ и 449 КВИ-), из них в стационарах находятся 15 273, на амбулаторном уровне лечатся 27 276. В тяжелом состоянии находятся 769 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 179 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 113 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 361 575.

