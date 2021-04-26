Кызылординская область вновь вернулась в «красную» зону
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Шымкент перешел в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса
Фото Дулата Есназара

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 апреля, Шымкент перешел из «красной» в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса, а Кызылординская область вновь вернулась в «красную» зону.

Кызылординская область находилась в «желтой» зоне всего сутки. Из «желтой» зоны в «красную» также перешла Павлодарская область.

Таким образом, в «красной» зоне находятся столица, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне – Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская области.

В «зеленой» зоне – Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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