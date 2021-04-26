Шымкент перешел в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах
Казахстана на 26 апреля, Шымкент перешел из «красной» в «желтую» зону по темпам
распространения коронавируса, а Кызылординская область вновь вернулась в «красную»
зону.
Кызылординская область находилась в «желтой» зоне всего сутки. Из «желтой» зоны в «красную» также перешла Павлодарская область.
Таким образом, в «красной» зоне находятся столица, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.
В «желтой» зоне – Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская области.
В «зеленой» зоне – Туркестанская и Северо-Казахстанская области.