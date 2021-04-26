В Семее врачи не соблюдали протокол лечения от коронавируса

В ходе пресс-конференции руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ермек Омарбеков сообщил, что в регионе с начала года от коронавируса скончались 25 человек, из них 22 случая зарегистрировано в одной из инфекционных больниц Семея. По поручению акима ВКО Даниала Ахметова с 23 по 25 апреля специальная комиссия выясняла причины летальных случаев. В результате выявлено неполное соблюдение действующего протокола лечения COVID-19, лечение и диагнозы не корректировались с учетом данных в паспортах здоровья пациентов с сопутствующими заболеваниями, при назначении гормонотерапии не учитывалось начало заболевания, результаты лабораторных исследований и ЭКГ, а при госпитализации в первые сутки не проводилась КТ больных. Кроме того, не было двойного пересмотра данных, лечение назначалось без учета результатов компьютерных исследований, необоснованно назначались несколько групп антибиотиков, диуретиков.

Также комиссия выявила, что в Семее из 6 аппаратов с 20 марта работают только 2, а, по данным главы региона, в период обострения эпидситуации не была организована круглосуточная работа функционирующих КТ аппаратов, со стороны департамента медицинского качества и контроля также не было никакой реакции.

В связи с этим строгий выговор будет объявлен заместителю акима города, заместителю руководителя городского управления здравоохранения и главному врачу инфекционной больницы. Кроме того, с сегодняшнего дня в Семей будет направлена рабочая группа во главе с заместителем руководителя аппарата акима области Ильясом Мухамеджаном, которая будет работать на месте до выхода города в «зеленую» зону. Ахметов поручил рабочей группе еще раз детально расследовать каждый летальный случай и незамедлительно ввести в строй аппараты КТ. Ермек Омарбеков сообщил, что отремонтировать их планируется до 15 мая, а с завтрашнего дня в круглосуточном режиме будут работать 3 КТ-аппарата.