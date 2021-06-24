В Алматы подтвержден второй случай заражения «индийским» штаммом коронавируса, сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали на брифинге в четверг.

«Сейчас на самом деле у нас двое – 1983 года рождения женщина и ребенок 2013 года рождения. Они находятся сейчас в инфекционной больнице. Пока заболели на данный момент двое», - сказала Мырзагали.

Она добавила, что по другим контактным домочадцам пока нет информации.

В горздраве позже уточнили, что пациентка 1984 года рождения поступила в модульную инфекционную больницу, ее состояние оценивается как «легкое течение с осложнениями».

«У ребенка 2013 г.р. общее состояние за счет симптомов общей интоксикации, второй раз был взят ПЦР-тест, ждем результата», - указали в УОЗ.

Накануне главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в городе подтвержден случай циркуляции штамма коронавируса «Дельта», который распространяется гораздо быстрее других мутаций. Заболевшая, по его словам,– домохозяйка, ее муж часто бывает в командировках, переболел коронавирусом в феврале.