Казахстан ратифицировал соглашение с Россией о сотрудничестве по осуществлению пусков с Байконура

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома «Байконур» ракет-носителей типа «Союз-2» для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты», сообщается на сайте Акорды.

Соглашение регулирует порядок использования российской стороной района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа «Союз-2» на территории Костанайской области при проведении запусков с космодрома «Байконур» космических аппаратов для реализации крупного международного проекта «OneWeb». Проект нацелен на обеспечение широкополосным доступом в Интернет, что позволит увеличить загрузки космодрома «Байконур» коммерческими пусками. Плата за использование района падения составит $460 тыс. США в год с учетом пусков не более трех раз, а в случае осуществления дополнительных пусков плата производится в размере $50 тыс. за каждый дополнительный пуск.

В соответствие с условиями соглашения, организация, эксплуатирующая район падения – АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек», за счет средств организации, производящей пуски, будет обеспечивать оповещение о предстоящем пуске, временно закрывать и эвакуировать население района падения, а также сопровождать пуски оценкой экологического состояния окружающей среды.

Ожидаемым результатом ратификации Соглашения станет расширение казахстанско-российского сотрудничества и четкое разграничение обязанностей сторон для обеспечения безопасности при пусках ракет-носителей «Союз-2».