Ими закрепляется отсрочка уплаты ИПН при изъятии пенсионных отчислений
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Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
ФОТО С САЙТА SENATE.PARLAM.KZ

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», сообщает Акорда.

Поправки направлены на предоставление права физическим лицам отсрочки по уплате ИПН при использовании ими единовременных пенсионных выплат, в соответствии с законодательством «О пенсионном обеспечении», а также определяющие порядок его исчисления, удержания и уплаты; введение специального налогового режима розничного налога для предоставления права субъектам МСБ, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота.

Казахстанцы смогут изъять часть своих пенсионных накоплений с 1 января 2021 года при их достаточном уровне. Более подробно об отсрочке уплаты ИПН Vласть писала ранее.

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