Эпидслужба призывает горожан соблюдать ограничительные меры
  • 4509
В Алматы быстро растет число зараженных штаммом коронавируса «Дельта»
Фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы до десяти выросло число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта», говорится в распространенном в четверг сообщении департамента санэпидконтроля города.

«Сегодня зарегистрирован резкий рост заболеваемости (1 к 10), а в целом удельный вес положительных проб на штамм «дельта» (индийский) возрос до 23%. Если штамм «дельта» (индийский) в г. Алматы был выявлен ранее выявлен в одной пробе, то в динамике, по истечении 3 суток, отмечается увеличение до 10 проб», - отмечается в сообщении.

В эпидслужбе призвали горожан «проявить сознательность и привиться против COVID-19».

«Еще раз напоминаем, что распространение среди населения штамма «дельта» (индийского) COVID-19 – это большой риск к увеличению госпитализации и летальности. Поэтому необходимо строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления населения», - указывается в сообщении.

Свежее из этой рубрики
Глава районной больницы в Алматинской области подозревается в получении взяток от медиков за работу в ковидной зоне
Новости
Алматы снова в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса
Новости
За сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной пневмонии
Просматриваемые
Новости
Новый учебный год в Казахстане начнется в традиционном режиме
Новости
В Алматы выявлен «индийский» штамм коронавируса
Новости
Группа жителей в Алматы протестует против строительства здания в их дворе
Новости
В Казахстане выявлен «индийский» штамм коронавируса
Новости
В Казахстане растет число заразившихся коронавирусом
Новости
В Алматы быстро растет число зараженных штаммом коронавируса «Дельта»