Стороны обсудят обмен пленными и освобождение заложников
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Новый раунд переговоров по Сирии в Казахстане пройдёт 7-8 июля

Алия Иксанова, Vласть

Новый раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане пройдёт 7-8 июля, сообщила в четверг пресс-служба МИД Казахстана.

«7-8 июля 2021 года в Нур-Султане пройдет очередная 16-ая международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате», - говорится в сообщении МИД Казахстана.

В переговорах планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

В МИД сообщили, что в повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация «на земле» в Сирии, в том числе социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая; международное гуманитарное содействие Сирии; перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве; меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

В первый день переговоров ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей. Второй день - продолжение консультаций и Пленарное заседание.

Кроме того, на полях 16-ой встречи в Астанинском формате запланировано проведение очередного заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и МККК.

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