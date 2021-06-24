Карантин в столице ужесточат с 27 июня

Так, по-прежнему запрещены массовые мероприятия, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения поминок на объектах,участвующих в проекте «Ashyq». Также запрещены митинги, шествия и т.д. По запретом проведение различных ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок, в том числе «выходного дня» на открытом воздухе); работа фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq»; деятельность лагерей при общеобразовательных школах, центрах развития детей и образовательных центрах.

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе граждане обязаны соблюдать дистанцию и масочный режим (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе).

Разрешается работа объектов-участников проекта «Ashyq»: фитнес-клубов, включая йога центры; спа-центров; саун, бассейнов, компьютерных клубов, включая PlayStation клубов (за исключением лиц до 16 лет); боулинг-клубов; кинотеатров; театров и филармоний; объектов общественного питания, летних площадок, фуд-кортов, банкетных залов, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов; межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок; бильярдных клубов; концертных залов; караоке; выставок; океанариумов; марафонов; спортивных мероприятий со зрителями; детских развлекательных центров; отелей и гостиниц.

Дежурные группы в дошкольных организациях, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, будут работать только в будни с 07:30 до 18:30. Образовательные центры и кружки для детей и взрослых – по предварительной записи, группами до 15 человек, в будние и выходные дни с 9:00 до 18:00. Такой же график установлен для работы центров коррекции для детей и взрослых.

Сотрудники организаций в бизнес-центрах, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 3-6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате.

ТРЦ, ТД, ТЦ будут работать только в будние дни с 10:00 до 17:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением работы расположенных в них аптек, минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости, пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, объектов, чья деятельность разрешена независимо от места расположения и объектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq»). При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме, за исключением фудкортов участвующих в проекте «Ashyq».

Аттракционы на открытом воздухе, океанариумы будут работать в будние и выходные дни с 10:00 до 20:00, выставки – при заполняемости не более 70%, но не более 150 человек единовременно; закрытые пляжи и аквапарки – в будние дни с 10:00 до 20:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни.

Объекты общественного питания в помещении при заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест – в будние дни с 07:00 до 20:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни, на открытом воздухе – не более 30 посадочных мест, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 22:00 часов. Объекты общественного питания по типу столовых будут в будние и выходные дни с 07:00 до 24:00.

;Крытые продовольственные рынки будут работать в штатном режиме, непродовольственные рынки – в будние дни с 10:00 до 20:00, с запретом работы в субботние и воскресные дни. Открытые рынки будут работать в штатном режиме.

Продуктовые магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты также будут работать в штатном режиме, а вот объекты по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м2 (кроме торговых сетей) – в будние и выходные дни с 09:00 до 20:00, свыше 2000 м2 и торговых сетей – в будние дни с 09:00 до 22:00 , с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением онлайн продаж).

Крытые спортобъекты будут работать в будние дни с 07:00 до 22:00, в выходные – запрет на работу, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq».

Спортивные мероприятия со зрителями могут проводиться при заполняемости не более 20%. Фитнес-центры, фитнес-клубы, йога центры, спортивно-оздоровительные объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., будут работать только в будние дни с 07:00 до 22:00. Крытые бассейны с задействованием саун – только в будние дни с 7:00 до 22:00, за исключением объектов участвующих в проекте «Ashyq». Бани с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. – в штатном режиме; сауны с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. – в будние дни с 7:00 до 23:00 часов, по выходным на их работу устанавливается запрет, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». СПА-центры, СПА-салоны, массажные центры и кабинеты будут работать только в будни с 7:00 до 22:00 часов, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq».

Салоны красоты, парикмахерские, «барбер шопы», центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра смогут работать в будние и выходные дни с 8:00 до 21:00.

В будние и выходные дни с 12:00 до 24:00 смогут работать компьютерные клубы при заполняемости не более 30%, боулинги и бильярдные клубы.

Кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии при заполняемости не более 30% от числа посадочных мест будут работать в будние и выходные дни с 10:00 до 24:00.

На дистанционную форму работы должны быть переведены не менее 80% административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-6 месяцев.

Общественный транспорт не будет работать по воскресеньям, а выпускные экзамены студентов вузов и колледжей – только в дистанционном режиме, запрещены выпускные вечера и вручение дипломов в офлайн режиме.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 июня.