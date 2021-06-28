Прежний пробыл на этой должности пять месяцев
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В Семее снова сменился аким
ФОТО С САЙТА INFORM.KZ

В Семее назначен новый аким города, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.

«Сегодня на внеочередной сессии городского маслихата по согласованию с депутатами глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов назначил нового акима г.Семей. Им стал Бакытжан Байахметов, который ранее, с апреля 2019 года, занимал должность заместителя акима ВКО», - говорится в сообщении.

Прежний глава города Нурымбет Сактаганов пробыл на этой должности пять месяцев – с 25 января.

Бакытжан Байахметов родился 29 августа 1970 года в городе Аягоз. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «Электрификация сельского хозяйства, инженер-электрик», Центрально-Азиатский университет по специальности «Экономист». Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером. В разные годы работал начальником Аягузских релейных электрических сетей СФ ЗАО «ВК РЭК», заместителем акима Аягозского района, начальником отдела строительства города Усть-Каменогорск, был акимом города Аягоз, акимом Уланского и Аягозского районов ВКО.

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