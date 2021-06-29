Нарушения, отсутствие безопасности и денег: в правительстве пытаются решить проблемы школ

В правительстве Казахстана обсудили вопрос безопасности объектов образования, который возник после трагедии в Казани. После этого ЧП в стране активно начали проверять школы на наличие тревожных кнопок, специализированной охраны и многое другое. И оказалось, что проблем много, а денег нет.

«В настоящее время 100% школ обеспечены системами видеонаблюдения. Однако министерством был проведен мониторинг, и мы увидели, что только 55% соответствуют установленным стандартам. 1,4 млрд предусмотрены для приведения систем видеонаблюдения в соответствие стандартам. Не выделены средства акиматами Туркестанской и Атырауской, Жамбылской областями», - сказал на заседании правительства во вторник министр образования науки Асхат Аймагамбетов, попросив принять меры.

Аналогичная ситуация складывается и по наличию тревожных кнопок, количество которых составляет 648. При этом вопрос с ними решен только в столице и Алматы. По подсчетам Минобразования и науки, для решения проблемы местными бюджетами предусмотрены 980 млн тенге. Вот только в Туркестанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях деньги не выделили.

То же самое наблюдается и в обеспечении специализированной охраны – в городах ей обеспечены 38% школ.

«Местными исполнительными органами выделена сумма в размере 828 млн тенге, но потребность составляет 5,7 млрд тенге. Не выделены средства в восьми регионах – Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях и в городе Шымкент», - сказал Аймагамбетов.

Как напомнил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, в Казахстане насчитывается более 8,8 тыс. объектов образования, отнесенных к категории уязвимых в террористическом отношении. В мае органы внутренних дел провели внеплановые проверки во всех школах и выявили «ряд серьезных недостатков».

«Несмотря на 100% оснащение системами видеонаблюдения, 45% школ не соответствуют утвержденным стандартам. Установлено наличие неработающих видеокамер, слепых зон, непродолжительное хранение информации, отсутствие бесперебойного питания, то есть при отключении света в том или ином районе практически отключается вся система видеонаблюдения», - перечислил Тургумбаев.

Больше всего таких нарушений, по его словам, выявлено в Карагандинской области, где из 505 школ 84 не оснащены соответствующими видеосистемами. Такая же ситуация в Туркестанской области – здесь из 889 школ в 69,7% системы видеонаблюдения не соответствовали техническим параметрам. В целом по стране системы видеонаблюдения только 1 085 школ, или 14%, интегрированы с центрами оперативного управления. Недостаточно на местах решаются и вопросы оснащения школ системами экстренного звукового и сигнального оповещения.

«Они имеются только в каждой третьей школе… Сигнальными системами не оснащены школы в Алматинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях», - констатировал глава МВД.

Тревожные кнопки есть только в 9,3% школ, турникеты и системы контроля и управления доступом – в 5%, специализированная охрана – в 9%.

Отсутствие денег на безопасность в школах объяснил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«По Туркестанской области действует 919 общеобразовательных организаций, в них получают образование около 500 тыс. учащихся. На счет школ хочу сказать, что по республике у нас проводятся мероприятия, и поэтому только обеспечить туалетами 919 школ, санузлами, септиками вылилось в 3 млрд для областного бюджета», - заявил он.

Глава региона пожаловался, что все школы были обеспечены камерами видеонаблюдения в 2014-2016 годах, но по новым правилам оказалось, что в 627 школах они не соответствуют требованиям. Денег в областном бюджете на их замену нет.

«Чтобы это все заменить, нам нужно 2,5 млрд тенге. Поэтому, учитывая специфику области, предлагаю отработать с министерствами, использовать старые камеры, подключить их к пультам органов внутренних дел и в соответствии с необходимостью до 2025 года постепенно их менять. Потому что сразу столько денег

Потому что сразу столько денег выделить просто нет необходимости», - считает Шукеев.

Остальные меры, связанные с установкой тревожных кнопок и охраной, аким обещает решить. Правда, только на охрану необходимо 500 млн тенге.

«В целом все меры мы поддерживаем. Все, что не связано с большими расходами, организационные меры будут выполнены в срок и будет обеспечена безопасность школ», - заверил аким Туркестанской области.

Еще один вопрос, о котором рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, – это обеспечение детей автобусами. На сегодня потребность в школьных автобусах составляет 515, из них 347 автобусов на 20 посадочных мест и 168 автобусов на 40 посадочных мест. Для обеспечения максимальной безопасности транспорт для детей планируется оборудовать детскими сиденьями с четырехточечными ремнями безопасности, системой предотвращения оставления детей в салоне, аварийным выходом в задней части салона, открываемым в одно нажатие, санитарно-эпидемиологической установкой и так далее.

«Для обеспечения школ автобусами будут привлечены только отечественные предприятия. Соответствующие средства для приобретения автобусов в лизинг через "Фонд развития промышленности" предусмотрены в текущем году в объеме 22 млрд тенге. Кроме того, для снижения нагрузки на бюджеты местных исполнительных органов внесены изменения в условия лизингового финансирования автобусов в части снижения авансового платежа с 15% до 0%», - сообщил Атамкулов, заверив, что отечественные производители готовы обеспечить своевременную поставку школьных автобусов в необходимом количестве.

Значительно активизировать работу по обеспечению безопасности учебных заведений, в свою очередь, поручил премьер-министр Аскар Мамин. Для этого акиматы до начала учебного года должны обеспечить безопасность в школах, до 10 июля должна быть утверждена дорожная карта по обеспечению безопасности детей в организациях образования, до 20 июля – инструкции по организации антитеррористической защиты ведомственных объектов, уязвимых в террористическом отношении, и до конца июля – алгоритм действий персонала и учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций.