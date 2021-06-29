Токаев посетит в этом году Туркменистан с официальным визитом

Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить в этом году Туркменистан с официальным визитом, в рамках которого ожидается подписание ряда важных соглашений. Токаев принял приглашение, а также выразил готовность принять участие в предстоящем осенью текущего года VI Каспийском саммите в Ашхабаде.

В ходе телефонного разговора лидеры стран обсудили дальнейшие коллективные меры по активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Токаев поддержал инициативу Бердымухамедова организовать очередную консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Туркменистане.