Также осенью президент примет участие в Каспийском саммите в Ашхабаде
  • 199
Токаев посетит в этом году Туркменистан с официальным визитом
Фото Акорды

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Акорда. Лидеры стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия.

Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить в этом году Туркменистан с официальным визитом, в рамках которого ожидается подписание ряда важных соглашений. Токаев принял приглашение, а также выразил готовность принять участие в предстоящем осенью текущего года VI Каспийском саммите в Ашхабаде.

В ходе телефонного разговора лидеры стран обсудили дальнейшие коллективные меры по активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Токаев поддержал инициативу Бердымухамедова организовать очередную консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Туркменистане.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы ужесточают карантин
Новости
Новый учебный год в Казахстане начнется в традиционном режиме
Новости
В Алматы выявлен «индийский» штамм коронавируса
Новости
США поддерживают протестующих в Алматы, требующих освободить родных из лагерей в Синьцзяне
Новости
В Алматы быстро растет число зараженных штаммом коронавируса «Дельта»
Новости
В Алматы выявлено уже 45 случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса