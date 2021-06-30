Пока проверяют вылетающих в Южную Корею
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В аэропорту Алматы начали проводить дополнительную проверку ПЦР-тестов
фото Эдуарда Галеева.со страницы аэропорта Алматы в Facebook

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и выявлением поддельных ПЦР-тестов для пассажиров рейсов в Южную Корею введена дополнительная проверка, сообщила пресс-служба международного аэропорта Алматы.

Так, авиакомпании Air Astana и Asiana начали проводить сканирование ПЦР-тестов вылетающих в Южную Корею. В пресс-службе аэропорта не исключили, что в ближайшее время количество авиакомпаний и зарубежных направлений, на которых будет введена дополнительная проверка, увеличится.

«Факты, когда у казахстанцев по прибытии за границу выявлялись поддельные ПЦР-тесты, не единичны. В мае из 400 пассажиров только нашей авиакомпании у 15-ти, имеющих справку с отрицательным результатом, по прилету оказался положительный результат. По каждому случаю проводилось расследование, и многие пассажиры признавались, что ПЦР-тест они подделали. Сейчас между Казахстаном и Южной Кореей минимальное количество рейсов, а после тех случаев было введено дополнительное ограничение по заполнению салона самолета. В этой связи со стороны уполномоченных госорганов Южной Кореи нам настоятельно рекомендовано перед регистрацией на рейс проверять легитимность ПЦР-тестов посредством QR-кода на документе», - пояснил глава комитета оперирующих авиаперевозчиков в МАА (представитель авиакомпании Asiana) Всеволод Ким.

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