В аэропорту Алматы начали проводить дополнительную проверку ПЦР-тестов

Так, авиакомпании Air Astana и Asiana начали проводить сканирование ПЦР-тестов вылетающих в Южную Корею. В пресс-службе аэропорта не исключили, что в ближайшее время количество авиакомпаний и зарубежных направлений, на которых будет введена дополнительная проверка, увеличится.

«Факты, когда у казахстанцев по прибытии за границу выявлялись поддельные ПЦР-тесты, не единичны. В мае из 400 пассажиров только нашей авиакомпании у 15-ти, имеющих справку с отрицательным результатом, по прилету оказался положительный результат. По каждому случаю проводилось расследование, и многие пассажиры признавались, что ПЦР-тест они подделали. Сейчас между Казахстаном и Южной Кореей минимальное количество рейсов, а после тех случаев было введено дополнительное ограничение по заполнению салона самолета. В этой связи со стороны уполномоченных госорганов Южной Кореи нам настоятельно рекомендовано перед регистрацией на рейс проверять легитимность ПЦР-тестов посредством QR-кода на документе», - пояснил глава комитета оперирующих авиаперевозчиков в МАА (представитель авиакомпании Asiana) Всеволод Ким.