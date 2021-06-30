Синоптики прогнозируют до +44℃
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На большей части Казахстана ожидается сильная жара
Фото Жанары Каримовой

1-3 июля на большей части Казахстана ожидается сильная жара, сообщает «Казгидромет».

«Вынос горячих и сухих воздушных масс из районов Ирана сохраняет аномально жаркую погоду на большей части страны. Лишь на западе, затем на северо-западе республики, с приходом ложбины циклона, ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также выпадение града, шквалистое усиление ветра и ослабление жары», - говорится в прогнозе.

Так, ночью на севере, юге и в центре будет +12+25℃, днем +30+44℃, на востоке ночью +12+20℃, днем +27+35℃, а на западе ожидается ослабление жары: ночью будет до +15+26℃, днем до +28+36℃.

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