В Казахстане установили сроки для бизнеса по вакцинации работников

Так, согласно документу, ограничение допуска на работу в очном режиме для невакцинированных работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) будет действовать для объектов по оказанию услуг населению (ЦОНы, отделения «Казпочты», банки, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг и др.), для рынков, торговых домов, торговых сетей, ТРЦ, магазинов, минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов; для объектов культуры и досуга (музеи, библиотеки, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки); для объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения; для организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, вокзалов, автостанций, пунктов обслуживания пассажиров; для организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров; для объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения; для всех объектов общественного питания; для медико-социальных объектов; для организаций здравоохранения, в том числе лабораторий, и аптек; для объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства; для организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности; для объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие); для объектов связи и телекоммуникаций.

В случае отказа работников от вакцинации они должны раз в неделю проходить обязательное ПЦР-тестирование (за исключением лиц, переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

Также в постановлении установлены сроки вакцинации: до 15 июля – первым компонентом, до 15 августа – вторым компонентом.

Постановление вступает в силу с полуночи 2 июля.