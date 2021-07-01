Токаев поручил четко разграничить полномочия и ответственность между областными, районными и сельскими акимами

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего совета по реформам, где рассматривался проект Концепции развития местного самоуправления, поручил четко разграничить полномочия и ответственность между областными, районными и сельскими акимами.

«В ближайшее время пройдут выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Это не только признак достаточной зрелости нашей политической системы, но и серьезный шаг в демократическом развитии нашего общества. В контексте данного трансформационного перехода одна из главных задач государственного аппарата – четко разграничить полномочия и ответственность между уровнями управления: областью, районом и округом. Должны быть устранены все коллизии и пробелы, препятствующие эффективной реализации местного самоуправления», - отметил Токаев.

По его словам, наделив сельских акимов большими полномочиями, стратегически важно обеспечить их достаточными ресурсами. В этой связи правительству предстоит пересмотреть подходы к межбюджетному распределению средств.

Отдельно глава государства остановился на задачах, которые будут возложены на новый орган местного самоуправления – кенес.

«Кенес – это принципиально новый институт, он должен обладать реальными рычагами влияния на принятие решений и контроля. Важной новеллой станет предоставление местному самоуправлению права корректировать в пределах установленных рамок ставки по отдельным местным налогам. В этой части именно кенес будет принимать решения, исходя из реального социально-экономического положения дел на селе. То есть кенес сам определит: нужны ли максимальные фискальные поступления или нужны более низкие налоги для привлечения бизнеса. С учетом проведенной работы по подготовке и широкому обсуждению данного документа, полагаю возможным в целом поддержать его», - сказал Токаев.

По итогам обсуждения правительству поручено внести Концепцию развития местного самоуправления до 2030 года на утверждение.