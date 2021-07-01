В законодательстве не должно быть «дыр», через которые возможна утечка капитала из страны – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана», сообщает Акорда. В ходе заседания были подведены итоги деятельности МФЦА за 2020 год, а также рассмотрены предложения по его дальнейшему развитию.

Заслушав доклады, Токаев обозначил ряд актуальных задач дальнейшего развития финансового центра. В частности, президент отметил важность проведения эффективной приватизации компаний на бирже МФЦА. Президент также одобрил предложение о выпуске государственных ценных бумаг на бирже.

«Эта инициатива не должна просто «перемещать» существующих инвесторов с одной казахстанской площадки на другую. Должна создаваться «добавленная стоимость». Задача Центра – обеспечить максимально выгодные условия для размещения госбумаг», – считает он.

Наряду с этим Токаев поддержал инициативу по предоставлению доступа лицензиатов МФЦА ко всему финансовому рынку страны. При этом, по его мнению, необходимы анализ и оценка рисков для стабильности финансовой системы.

«Следует предотвратить проблемы конкурирующих регуляторных режимов и отсутствие единого регулятора, то есть ответственного государственного органа. В финансовом, фискальном и валютном законодательстве не должно быть «дыр», через которые возможна неконтролируемая утечка капитала из страны», - подчеркнул президент.

Подводя итоги заседания, глава государства утвердил годовой отчет о деятельности МФЦА за 2020 год, поручив правительству, Национальному банку и другим заинтересованным органам в трехмесячный срок внести согласованные предложения по озвученным инициативам.

Отметив важную роль МФЦА в период посткризисного восстановления, Токаев указал на необходимость использования всех преимуществ данной площадки. Это, в свою очередь, требует выстраивания слаженных и скоординированных действий между Центром, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.