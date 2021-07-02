Он обнаружен в 48,3% проб
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«Индийский» штамм коронавируса выявлен по всему Казахстану
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

Министерством здравоохранения Казахстана проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ, на «Дельта» штамм коронавируса. Он выявлен по всей стране, сообщает Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса.

«На 1 июля 2021 года проведен ПЦР-скрининг 414 проб на выявление «индийского» штамма. По результатам в 48,3% обнаружен «индийский» штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент», - говорится в сообщении.

Однако окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к «Дельта» штамму будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК-образцов.

Министерство здравоохранения просит казахстанцев пройти курс вакцинации против COVID-19 и соблюдать профилактические меры.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 1 июля «Дельта» штамм SARS-CoV-2 выявлен в 96 странах мира.

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