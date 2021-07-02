Досаев доложил Токаеву об улучшении перспектив роста экономики Казахстана на уровне 3,6-3,9%

Досаев отчитался о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2021 года, об улучшении перспектив роста экономики Казахстана на уровне 3,6-3,9% и основных рисках для дальнейшего восстановления экономики страны из-за новых штаммов коронавируса. По словам главы Нацбанка, инфляция за 6 месяцев текущего года ускорилась до 7,9%. Также он сообщил о дисбалансах на внутренних рынках продовольствия, об усилении внешнего инфляционного давления и тенденции перехода центральных банков к ужесточению денежно-кредитных условий, доложил о ситуации на валютном рынке Казахстана, о состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

Ерболат Досаев заявил о стабильной дедолларизации вкладов населения, росте кредитования реального сектора экономики и реализации планов по созданию казахстанской межбанковской системы платежных карточек и представил модель оценки банков-участников системы гарантирования депозитов и подходы к сбалансированному регулированию цифровых финансовых экосистем.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.