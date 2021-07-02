Глава государства Касы-Жомарт Токаев сменил заместителя
председателя агентства по противодействию коррупции.
Так, распоряжением президента Нурлан Шабдар освобожден от должности заместителя председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы). Другим распоряжением на эту должность назначен Максат Кожабаев.
Максат Кожабаев родился в 1974 году в селе Абай Южно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «Юрист-правовед», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (старший советник юстиции). В разные годы работал в прокуратуре Шымкента на разных должностях, был заместителем прокурора города Туркестан, прокурором Сарыагашского района ЮКО, специализированным природоохранным прокурором ЮКО, заместителем прокурора ЮКО, заместитель прокурора города Алматы, заместителем прокурора Восточно-Казахстанской области, возглавлял департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Кызылординской области, департамент по делам государственной службы и противодействию коррупции, потом – национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области, руководил антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области, был первым заместителем прокурора Жамбылской области. С 2018 года был прокурором Шымкента.