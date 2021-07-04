Зарегистрировано еще 70 случаев коронавирусной пневмонии
  • 480
31 человек скончался от коронавируса и пневмонии в Казахстане
Фото Данияра Мусирова

На 2 июля в Казахстане зарегистрировано 70 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончались 5 человек, 62 человека выздоровели.

Всего зарегистрировано 57 346 случаев пневмонии, скончались за все время 3 463 человек, выздоровели – 52 536.

От коронавирусной инфекции скончались за сутки 26 человек, а всего – 4 444.

На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 29 961 человек (28 614 КВИ+ и 1 347 КВИ-), из них в стационарах – 9 082, на амбулаторном уровне – 20 879. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находится 578 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 118 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 72 пациента.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 491 277.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
США поддерживают протестующих в Алматы, требующих освободить родных из лагерей в Синьцзяне
Новости
«Индийский» штамм коронавируса выявлен по всему Казахстану
Новости
Посол США о поставках вакцины Pfizer: «Казахстан – не самая нуждающаяся страна»
Новости
В Казахстане установили сроки для бизнеса по вакцинации работников
Новости
Отец погибшей в 2019 году Лизы Пылаевой вышел на одиночный пикет в Алматы
Новости
Непривитых работников бизнеса штрафовать не будут – Минздрав