27 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

На 3 июля в Казахстане зарегистрировано 82 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончались 2 человека, 81 человек выздоровели.

Всего зарегистрировано 57 428 случаев пневмонии, скончались за все время 3 465 человек, выздоровели – 52 617.

От коронавирусной инфекции скончались за сутки 25 человек, а всего – 4 469.

На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 31 718 человек (30 372 КВИ+ и 1 346 КВИ-), из них в стационарах – 9 645, на амбулаторном уровне – 22 073. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находится 600 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 122 пациента, на аппаратах ИВЛ – 69 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 494 390.