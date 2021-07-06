Более 2,6 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 2 618 новых случаев коронавируса, передала межведомственная комиссия по противодействию распространению коронавируса. Снижение прироста традиционно для выходных и праздничных дней, когда сокращается число обращений, а также не работает часть поликлиник и центров тестирования.

Так, в столице выявлено 710 случаев, в Карагандинской области – 490, в Алматы – 277, в Западно-Казахстанской области – 181, в Атырауской области – 154, в Акмолинской области – 124, в Павлодарской области – 105, в Шымкенте – 103, в Алматинской области – 88, в Мангистауской области – 83, в Жамбылской области – 60, в Восточно-Казахстанской области – 55, в Костанайской области – 54, в Актюбинской области – 42, в Туркестанской области – 32, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях – по 30.

Всего в стране тестами было подтвержден 439 580 случаев заражения.