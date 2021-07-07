В крайне тяжелом состоянии находятся 143 человека
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От коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки скончались 30 человек

На 5 июля в Казахстане зарегистрировано 27 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, скончались 3 человека, еще 27 умерли от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа прошлого года зарегистрировано 57 464 случая пневмонии, а за все время пандемии от нее скончались 3 470 человек, от коронавирусной инфекции – 4 516.

На 7 июля лечение от КВИ продолжают получать 34 189 человек (32 876 КВИ+ и 1 313 КВИ-), из них в стационарах – 10 708, на амбулаторном уровне – 23 481. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 710 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 143 пациента, на аппаратах ИВЛ – 75 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 499 755.

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