Один из арестованных на 10 суток сторонников Демпартии находится в больнице

В среду сторонники незарегистрированной Демократической партии собрались перед зданием департамента полиции города Алматы с требованием прояснить судьбу своих соратников, которых накануне суд арестовал на 10 суток. В Демпартии с ночи не могут узнать, куда их отправили отбывать это наказание, и выразили опасения, что их избили после задержания.

Вышедший к активистам Демпартии представитель департамента полиции Торехан Исин сообщил, что один из арестованных находится в Карасайском районном управлении полиции, второй – в Енбекшиказахском районном управлении полиции, а третий – в больнице.

«Все трое были арестованы на 10 суток. Один из них, Азамат Достияров, был доставлен в Карасайский РОВД. Второй – Рысбек Токтасын в Енбекшиказахский район. Мы не можем сказать, где находится Султанов. Потому что он помещен в специальное лечебное учреждение. Мы не можем сообщить личные данные», - сказал Исин собравшимся.

На вопрос, почему они находятся не в Алматы, представитель ДП сослался на проводимую в городе «миграционную работу», поэтому «из-за нехватки мест задержанных отправили в эти районы». А на жалобы собравшихся об избиении нескольких человек на вчершнем митинге Исин предложил написать заявление в полицию.

6 июля СОБР 10 часов удерживал вышедших на митинг сторонников Демократической партии. Митингующие пытались прорваться, в результате произошло столкновение с СОБРом, в ходе которого не менее семи сторонников партии получили травмы.