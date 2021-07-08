В субботу, 10 июля, глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучит задачи
по развитию экономики в постпандемический период, сообщил пресс-секретарь
президента Берик Уали.
Как сообщил Уали, 10 июля в 11:00 под председательством Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан в режиме видеоконференцсвязи.
«На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2021 года. Также главой государства будут обозначены задачи по развитию экономики в постпандемический период», - написал он.