Следующая встреча по Сирии пройдет в столице Казахстана до конца года

17-й раунд переговоров по Сирии состоится в столице Казахстана до конца года, говорится в тексте совместного заявления стран-гарантов РФ, Турции и Ирана по итогам 16-й международной встречи, которая прошла 7-8 июля.

«Решили провести 17-ю международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане до конца 2021 года с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 г. договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия», - говорится в тексте совместного заявления.

Страны-гаранты подчеркнули необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий.

«В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по скорейшему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры - водо- и электроснабжение, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права», - отмечается в заявлении.