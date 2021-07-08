Такое решение принято на переговорах 7-8 июля
  • 268
Следующая встреча по Сирии пройдет в столице Казахстана до конца года

Алия Иксанова, Vласть

17-й раунд переговоров по Сирии состоится в столице Казахстана до конца года, говорится в тексте совместного заявления стран-гарантов РФ, Турции и Ирана по итогам 16-й международной встречи, которая прошла 7-8 июля.

«Решили провести 17-ю международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане до конца 2021 года с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 г. договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия», - говорится в тексте совместного заявления.

Страны-гаранты подчеркнули необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий.

«В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по скорейшему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры - водо- и электроснабжение, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права», - отмечается в заявлении.

Свежее из этой рубрики
В Казахстане коронавирусом заразились лишь 0,05% вакцинированных
Новости
В августе количество пациентов с коронавирусом может увеличиться в два раза – пессимистичный прогноз Минздрава
Новости
Первую столичную больницу перепрофилируют в инфекционный стационар из-за роста заболевших
Просматриваемые
Новости
В Алматы ожидается очень сильная жара
Новости
Полиция блокирует попытки сторонников Демпартии провести шествие по улицам Алматы
Новости
Air Astana подала в суд на производителя самолетов Embraer
Новости
«Индийский» штамм коронавируса выявлен по всему Казахстану
Новости
Курьеры Glovo в Алматы объявили забастовку
Новости
Непривитых работников бизнеса штрафовать не будут – Минздрав