Порядка 12 тыс. нарушителей карантина выявлено через Ashyq в Казахстане

С начала реализации проекта Ashyq в Казахстане выявлено порядка 12 тыс. нарушителей карантина, почти половина из них были заражены коронавирусом, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«С момента внедрения приложения Ashyq выявлено порядка 12 тыс. нарушителей карантина, из них 5 959 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 5 770 контактных», - сообщил Шоранов.

По его информации, перед праздничными выходными выросла выявляемость заболевших через тестовый QR. На начало июля при проверке онлайн выявлено 1 382 человека с «красным» статусом. Как напомнил Шоранов, при нарушении режима самоизоляции, казахстанцам грозит штраф в размере 30 МРП, или 87 510 тенге.