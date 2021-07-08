Почти 6 тыс. были заражены
Порядка 12 тыс. нарушителей карантина выявлено через Ashyq в Казахстане
ФОТО С САЙТА СТОЛИЧНОГО АКИМАТА

Тамара Вааль, Vласть

С начала реализации проекта Ashyq в Казахстане выявлено порядка 12 тыс. нарушителей карантина, почти половина из них были заражены коронавирусом, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«С момента внедрения приложения Ashyq выявлено порядка 12 тыс. нарушителей карантина, из них 5 959 больных с положительным результатом ПЦР-теста и 5 770 контактных», - сообщил Шоранов.

По его информации, перед праздничными выходными выросла выявляемость заболевших через тестовый QR. На начало июля при проверке онлайн выявлено 1 382 человека с «красным» статусом. Как напомнил Шоранов, при нарушении режима самоизоляции, казахстанцам грозит штраф в размере 30 МРП, или 87 510 тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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