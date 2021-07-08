В августе количество пациентов с коронавирусом может увеличиться в два раза – пессимистичный прогноз Минздрава

Министерство здравоохранения Казахстана придерживаетя прежних условий для введения локдауна – это если будет занято свыше 70% коек, сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов. Сейчас же, по его словам, занятость коек составляет 37% по стране. Но при этом, согласно пессимистичному прогнозу, в августе количество пациентов может увеличиться в два раза.

«Исходя из эпидситуации, мы обновляем прогнозы. мы сейчас видим, что в следующем месяце будет рост пациентов – если пойдем по пессимистическому прогнозу, то их количество может увеличиться в два раза. Когда мы делаем прогнозы, мы делаем три разных варианта – пессимистический, реалистический и оптимистический», - сказал Шоранов.

Отвечая на вопросы журналистов, планируется ли ужесточать карантин в стране, вице-министр сообщил, что Минздрав придерживается прежних условий: решение о введении локдауна будет приниматься при занятости коек свыше 70%.

«Мы не отказывается от этих правил, мы придерживаемся их. Но я в докладе сказал, что на сегодня занятость койко-мест по стране составляет 37%. Когда будет занято 70% койко-мест, будут вводиться дополнительные койко-места. Если будет выше 70%, то такое решение (о локдауне – V) нужно будет принимать», - сказал Шоранов.

Он добавил, что сейчас «идет колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, поэтому наша задача не допустить перегрузки».